Луценко: немає у гравця грошей, він добуває їх у інших

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО налаштовує підлеглих виявляти підпільні гральні автомати, враховуючи відповідний закон, яким заборонено гральний бізнес в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час робочої наради з керівним складом вінницької міліції.

«Рейди мають бути націлені на виявлення існування таких точок. Тому завдання, вибачте за відвертість, мужики, зупиніть цю навалу. Це – точка криміногенної активності: «Немає у програвшого грошей, він добуває їх у інших», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.