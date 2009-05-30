У Києві при проведенні операції "Повiя" загинув міліціонер

У Києві під час виконання службового завдання внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув старший лейтенант міліції, співробітник Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Солом’янського райвідділу міліції Євген Невечеря.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в столиці, в рамках проведення операції "Повiя" 28 травня старший лейтенант міліції документував незаконну діяльність сутенерки, котра забезпечувала роботу як мінімум двох "квартир".

Міліція мала затримати сутенерку, яка в 2005 році вже притягувалася до відповідальності за звідництво, під час передачі грошей від однієї з повій, проте ця жінка запідозрила недобре. Коли вона намагалася втікти на автомобілі, старший лейтенант Є.Невечеря почав її переслідувати. Машина сутенерки несподівано повернула праворуч, підрізала міліційну машину, яка перекинулася. Внаслідок аварії загинув співробітник міліції.

Як зазначили в ЦГЗ, трагедія сталася 28 травня.