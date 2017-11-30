У ГПУ спростували інформацію про повернення "Межигір'я" у держвласність

Наразі лише територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі досі є власністю компанії "Танталіт".

Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Громадське радіо".

Він зазначив, що будівлі наразі належать компанії "Танталіт" та екс-президенту Віктору Януковичу. Водночас усі ці будівлі перебувають в арешті у рамках кримінального провадження.

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"Рішення стосовно цих будівель може бути прийняте лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір'ям", - пояснив Горбатюк.

За його словами, Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а 30 листопада "було прийняте рішення за позовом прокуратури міста Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції "Межигір'я".

Як відомо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, щорезиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.