У Харкові знову горів торговий центр «Барабашове»

У суботу ввечері у Харкові у торговому центрі «Барабашове» сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло о 17.51 30 травня.

Вогнем були охоплені 4 павільйони: горіли одяг, промислові та господарчі товари. Площа пожежі становила близько 40 кв. метрів.

Безпосередньо пожежа виникла в одному з павільйонів та поширилася на три розташованих поруч. На момент виникнення пожежі на території торговельного центру відвідувачів не було, торговельні приміщення були закриті.

Пожежа була ліквідована о 19.20. Постраждалих немає. Причини пожежі і збитки встановлюються.

Це вже третя пожежа впродовж року у ТЦ “Барабашове”.

Як повідомляв УНІАН, одна з пожеж, збитки від якої становили близько 50 млн. грн., сталася у квітні 2008 року, друга – у серпні 2008 року.