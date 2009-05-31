Київ вимушено святкує свій день «під патронатом Черновецького»

Сьогодні в Києві на Хрещатику тривають масові гуляння, присвячені святкуванню Дня столиці й Дня міста.

Як повідомили УНІАН представники правоохоронних органів, у заходах беруть участь близько 6 тисяч киян і гостей столиці.

Правоохоронні органи працюють у посиленому режимі, забезпечуючи громадський порядок. «На даний момент поки ніяких інцидентів не зареєстровано», - сказав один із міліціонерів.

Транспортний рух перекрито по вулиці Хрещатик, починаючи від Майдану Незалежності й до Бессарабського ринку. Уздовж центральної вулиці столиці по обидві сторони встановлено торгові намети з продажу різних українських сувенірів, виробів із глини, льону й дерева, а також там проходять майстер-класи різьблення по дереву.

Продаж сувенірів також здійснюється в наметах Блоку Леоніда Черновецького.

«Боже! Я не маю ніякого відношення до Блоку Черновецького. Нас просто поставили перед фактом і надали такі намети. Знаєте, іноді навіть підходять люди й просять якісь стрічки, а не товаром цікавляться», - сказала кореспонденту УНІАН одна з майстринь рукоділля.

На Хрещатику встановлено дві сцени: на Майдані Незалежності, де сьогодні ввечері має відбутися молодіжний концерт; і трохи менша – на ганку будівлі Київської міської державної адміністрації.

Вгорі над сценою на Майдані Незалежності напис: «Під патронатом мера Києва Леоніда Черновецького».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення столичної мерії від 21 травня, починаючи з 25 травня на Майдані Незалежності в столиці й поблизу навчальних закладів заборонено встановлення будь-яких малих агітаційних архітектурних форм.

За словами начальника Головного управління МВС України в м. Києві Віталія ЯРЕМИ, ініціаторами ухвалення такого рішення була не лише Київська міськдержадміністрація, але й столична міліція. Він зазначив, що внаслідок встановлення політичними або громадськими організаціями малих архітектурних форм псується зовнішній вигляд центру Києва, а також це сприяє поширенню антисанітарії.

Начальник київського Главку міліції запевнив, що міліція дотримуватиметься даного розпорядження, й у випадку, якщо хтось намагатиметься порушити встановлену заборону, відповідним чином реагуватиме. Якщо при цьому співробітникам міліції чинитиметься опір, винних притягуватимуть до відповідальності, яка передбачає або адміністративний штраф, або адміністративний арешт до 15 діб.