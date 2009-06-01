Росія не втрачає надії допомогти Україні

Росія готова надати Україні необхідну допомогу в умовах кризи спільно з Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом.

Про це заявив міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН за підсумками засідання російського уряду, передає РІА «Новости».

"Ми чекаємо, що це повинні бути і МВФ, і ЄС, тоді Росія готова приєднатися до цих зусиль", - сказав О.КУДРІН.

За словами міністра, в рамках приїзду в РФ місії МВФ він зустрічався з її керівництвом і на цій зустрічі обговорювалося питання про необхідність підтримки України з боку ЄС.

Як зазначив А.КУДРІН, надання допомоги Україні в умовах кризи необхідне для того, щоб не "зірвати поставки газу і забезпечити безперебійну роботу підземних газових сховищ в осінньо-зимовий період".