Міллер: неможливо говорити про будь-яке відключення України від газу!

Відключення газу Україні після підписання десятирічного контракту про постачання неможливо, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер за підсумками робочої зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олегом Дубиною у вівторок в Москві. "Після підписання "Газпромом" десятирічного контракту на постачання газу говорити про будь-яке відключення України неможливо! Навіть якщо справа дійде до переходу на передоплату, "Нафтогаз" сам вирішуватиме, скільки отримати газу", - сказав Міллер, відповідаючи на запитання, чи буде "Газпром" у разі порушення умов оплати припиняти постачання газу для українських споживачів. "Скільки сплатять - стільки й отримають. Яке ж це відключення?", - додав глава російського газового холдингу. Як зауважив Міллер, "поки як і раніше немає ясності з тим, чи зможе "Нафтогаз України" своєчасно і повністю сплатити рахунок за постачання газу в травні.

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