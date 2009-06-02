ВР обіцяє сприяти підприємцям

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 290 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено з метою спрощення започаткування бізнесу знизити вимоги до статутного капіталу господарських товариств і зменшити кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а для вдосконалення порядку видачі документів дозвільного характеру - встановити основні вимоги до строків і механізму їх видачі.

Проектом пропонується також законодавчо закріпити практику довгострокової оренди державного і комунального майна - не менше 5 років.

Документом пропонується також запровадити практику видачі ліцензії на необмежений строк. Водночас для окремих видів діяльності, відповідно до проекту, уряд може встановлювати строки ліцензії, але вони не повинні бути менше 5 років.