Два райони Херсона залишилися без води через борги

ВАТ «Херсонобленерго» за борги сьогодні знеструмило дві водонасосні свердловини КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона» (міськводоканал).

Про це УНІАН повідомив директор міськводоканалу Володимир ПРИСЯЖНЮК.

«Без води залишилися центр Херсона, район ХБК і прилеглий до нього приватний сектор», - сказав В.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що борг за електроенергію становить близько 2 млн. грн.

«Зараз уже починаємо включення свердловин», - сказав В.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому йому важко відповісти, в які терміни підприємство зможе погасити борг за електрику.

Тим часом у прес-службі «Херсонобленерго» повідомили, що звернулися до мера Херсона Володимира САЛЬДО і прокурора Херсонської області з проханням перевірити діяльність КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона» (міськводоканал).

Так, «Херсонобленерго» просить провести перевірку фінансово-господарської діяльності КП на предмет цільового використання коштів, закладених у структурі тарифу на водопостачання й призначених для розрахунків із енергетиками.

За підсумками перевірки «Херсонобленерго» пропонує ухвалити рішення про доцільність перебування посадовців міськводоканалу на керівних постах і притягнення їх до відповідальності у встановленому законом порядку».