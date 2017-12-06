У Дніпрі представили книгу пам'яті про загиблих у зоні АТО бійців (відео)
За півроку, поки готували книгу, загинули ще понад 30 воїнів з Дніпропетровської області.
У Дніпрі презентували книгу пам'яті про загиблих у зоні АТО захисників України.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, в виданні згадуються понад півтисячі загиблих в зоні АТО героїв. Вони пішли до війська саме з Дніпропетровщини – загалом 192 сторінки болю. Історики кажуть, що хотіли розповісти не лише про обставини загибелі бійців, а, насамперед, чим вони жили і чим захоплювалися до війни.
Готували книгу півроку, за цей час загинули ще понад 30 воїнів з Дніпропетровщини. Тож уже наступного року з’явиться оновлена книга пам’яті. Перший наклад роздадуть родичам загиблих бійців і відправлять до шкіл та бібліотек.
Водночас, в історичному музеї готуються зробити цю книгу ще й електронною.