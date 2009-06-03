Вартість землі довкола Києва (по районах)

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в травні ц.р. знизилася на 1,7%, або 65 дол., – до 3738 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 1,9% (119 дол.) – до 6110 дол./сотка, в Обухівському – на 1% (46 дол.) – до 4508 дол./сотка, в Бориспільському – на 0,7% (29 дол.) – до 3908 дол./сотка, у Броварському – на 0,5% (17 дол.) – до 2928 дол./сотка, у Васильківському – на 0,3% (9 дол.) – до 2476 дол./сотка, у Кагарлицькому – на 1,9% (18 дол.) – до 1348 дол./сотка, у Макарівському – на 2,1% (37 дол.) – до 1688 дол./сотка, у Бородянському – на 1,6% (29 дол.) – до 1769 дол./сотка, у Фастівському – на 0,5% (6 дол.) – до 1128 дол./сотка, у Баришівському – на 0,7% (8 дол.) – до 1045 дол./сотка; в Іванківському – на 2% (21 дол.) – до 1015 дол./сотка, у Переяслав-Хмельницькому – на 0,4% (4 дол.) – до 1010 дол./сотка.

При цьому зростання вартості земельних ділянок під котеджне будівництво зафіксоване у травні у Вишгородському районі – на 0,6% (20 дол.) – до 2940 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 11%, Бориспільському – 11%, Васильківському – 16%, Києво-Святошинському – 21%, Броварському – 8%, Обухівському – 10%, Бородянському – 4%, Вишгородському – 10%, Кагарлицькому – 3%, Баришівському – 1%, Фастівському – 2%, Білоцерківському – 1%, Іванківському – 1%, Переяслав-Хмельницькому – 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі ц.р. знизилася на 20,13%, або 1041 дол., – до 4132 дол. за сотку; у 2008 році – на 11,78% (691 дол.) – до 5173 дол. за сотку.