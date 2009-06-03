Роботи на НСК "Олімпійський" ведуться паралельно

Проект реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 Кабінет міністрів може затвердити на своєму засіданні 10 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та проведення Євро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що лише після остаточного затвердження проекту урядом можна буде говорити про остаточний кошторис робіт на НСК. У зв`язку з цим він назвав необгрунтованими будь-які заяви щодо збільшення фінансування реконструкції чи завищеної вартості робіт.

За словами міністра, на сьогоднішній день фінансування реконструкції «Олімпійського» здійснюється своєчасно. Він повідомив, що на роботах вже освоєно 300 млн. грн. А на 2009 рік загалом заплановано 800 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО також підкреслив, що на НСК роботи з реконструкції ведуться паралельно із завершенням проектування та перенесенням мереж з території стадіону за його межі. Крім того, дві іноземні компанії-консультанти проводять аудит проекту реконструкції та перевіряють якість виконаних робіт. Таким чином, переконаний міністр, вдасться уникнути ризиків, пов`язаних з невідповідністю проведених робіт стандартам УЄФА.

Підсумовуючи, Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що в нього немає ніяких сумнівів у своєчасній та якісній підготовці НСК «Олімпійський» до Євро-2012.