Білорусі потрібні українські газосховища

Білорусь зацікавлена у використанні українських підземних газосховищ для зберігання власного газу. Про це повідомив перший заступник голови Ради міністрів Білорусі Володимир Семашко на засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з економічного співробітництва в Чернігові.

Він уточнив, що можливості білоруських ПГС, розташованих у м. Сиповичі, дають змогу зберігати 650 млн. куб. м газу. "Нині ми ведемо реконструкцію ПГС, щоб збільшити їх об`єм, але це програма не одного року і навіть не десятиліття", - сказав він.

За даними В.Семашка, потреба в зберіганні газу Білорусі в ПГС для забезпечення безперебійного постачання за підсумками січня-травня 2009 р. склала 2-3 млрд куб. м.

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