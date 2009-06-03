Сьогодні в Україні - незалежне оцінювання з іноземних мов

Сьогодні в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з німецької, французької та іспанської мов.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, це найменш популярні предмети ЗНО 2009 року. Так, перевірити свої знання та навички з німецької мови зголосилося 2 тисячі 826 осіб (або 0,6% від загальної кількості цьогорічних учасників) з французької -1 тисячі 62 особи (0,23%), іспанської - 222 особи (0,05%).

Найбільше іноземними мовами зацікавились столичні випускники: 311 - німецькою, 142 - французькою та 60 - іспанською.

У Волинській, Полтавській та Закарпатській областях випускників, що бажають перевірити свої знання з цих мов, не виявилося взагалі.

Тестування розпочнуться об 11.00 і триватимуть 120 хвилин. Протягом цього часу учасникам доведеться виконати 45 завдань з вибору правильної відповіді, встановлення відповідності, визначення правильності чи неправильності твердження, на заповнення пропусків, з наданням розгорнутої відповіді.