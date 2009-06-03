24 поранених внаслідок вибухів в Ощадбанку залишаються в лікарні

Станом на сьогоднішній ранок у лікарні залишаються 24 людини, з них 2 дитини, 1999 та 2008 років народження, що постраждали внаслідок вибухів у відділенні Ощадбанку в Мелітополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, шестеро госпіталізованих перебувають у важкому стані. 18 пацієнтів, з них 2 дитини, - у легкому стані.

Як повідомлялось, 2 червня о 10.28 у Мелітополі, на проспекті 50-річчя Перемоги, 36/1, у відділенні Ощадбанку, розташованому на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, сталися два вибухи з інтервалом у 2-3 хвилини. Постраждали 28 людей, з них 2 дитини, які були направлені до міської лікарні.

Вибухом пошкоджено двері, вибито скло у приміщенні банку та квартирах на 2-му і 3-му поверхах над фінансовою установою.

Будівельні конструкції значних пошкоджень не зазнали, загрози руйнування немає.

Також вибухом було пошкоджені три автомобілі, припарковані біля банку.

Для розслідування причин та ліквідації наслідків вибуху створено Урядову комісію під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.