У Мелітополі затримали головного підозрюваного в організації вибухів

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що в Мелітополі затримано головного підозрюваного у справі в організації вчорашніх вибухів в одному з відділень Ощадбанку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Відразу після того, як стався вибух, було організовано перехоплення на підставі наявної інформації, і вже о 15.00 (2 червня – УНІАН) було затримано головного підозрюваного у цій справі і близько 10-ї вечора він вже дав свідчення, які були підтверджені матеріальними доказами і повністю засвідчили механізм скоєння цього злочину», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, головним мотивом злочину були наміри пограбувати це відділення банку.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що відповідно до планів злочинців, перший вибух мав дестабілізувати ситуацію у відділенні банку і посіяти паніку, внаслідок чого вони планували пограбувати банк, а другий вибух мав бути сильнішим, щоб приховати сліди злочину.

За словами віце-прем`єра, затримано організатора злочину, здійснити який мали двоє людей.

«Дуже ефективно, результативно і оперативно спрацювали не тільки співробітники МНС, але і МВС, співробітники кримінального розшуку, які в безпрецедентно короткий час змогли розкрити цей злочин», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 червня у відділенні Ощадбанку в Мелітополі в результаті вибухів постраждало 25 чоловік, двоє з них - діти. Стан здоров`я 6 чоловік кваліфікується медиками як тяжкий. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею "Замах на умисне вбивство, здійснений з хуліганських мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох".

За даними прокурора Запорізької області Валерія КУЛАКОВА, потужність двох вибухів становила більш як 500 г у тротиловому еквіваленті

За попередніми даними, перший вибух - близько 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті - стався на порозі відділення Ощадбанку, другий - близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті - всередині приміщення банківського відділення.