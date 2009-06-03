Тимошенко повідомила про «подію світового масштабу»

Ринок збуту для літаків Ан-148 у перші п`ять років може становити 5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи засідання уряду, повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні ми вже маємо запити видавати цей літак на світові ринки, і перші запити, які можна реалізувати впродовж перших п`яти років, можуть дати близько п`яти мільярдів доларів», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що запуск першого Ан-148 є подією світового масштабу. «Це справді український прорив», - сказала прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2009 року літак Ан-148-100В здійснив перший пасажирський рейс за маршрутом Київ-Харків-Київ.

Ан-148 – регіональний реактивний літак нового покоління, його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на відстань до 5,1 тис. км.

Серія реактивних регіональних літаків з двома двигунами Ан-148 створюється на АНТК ім. Антонова (Київ) спільно з підприємствами України, Росії та інших країн.

Літаки сімейства АН-148 призначені для пасажирських, вантажо-пасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.