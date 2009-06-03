На наступному засіданні Кабмін роздасть 9 мільярдів трьом банкам

Кабінет Міністрів України ухвалить рішення щодо рекапіталізації трьох банків на наступному засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перед засіданням уряду виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«На наступне засідання ми винесемо конкретні банки з конкретними сумами. Пропозиції від НБУ надійшли, ми їх розглянули на засіданні ради, щодо кожного банку суми визначено», - відзначив він.

За словами І.УМАНСЬКОГО, пропозиції НБУ надійшли щодо "Укргазбанку", банку «Київ» і "Родовід Банку".

«Обсяг капіталізації щодо кожного банку приблизно 3 млрд. грн.», - сказав в.о. міністра фінансів.

За його словами, відстрочення процесу немає, оскільки триває підготовка документів, зокрема повинні змінитися статутні документи, має бути ухвалене рішення тимчасовими адміністраціями щодо зменшення статутного капіталу, його перереєстрації і оголошена додаткова емісія.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив перелік із 7 банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

Раніше очікувалося, що Національний банк України і Міністерство фінансів ухвалять остаточне рішення про рекапіталізацію трьох банків 27 травня.