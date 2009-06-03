Справу за фактом вибухів в Ощадбанку перекваліфікували

У зв`язку з новими обставинами, що відкрилися після затримання підозрюваного в організації вибухів в Ощадбанку в Мелітополі, кримінальну справу було перекваліфіковано.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника Запорізького Головного управління міліції Олег КУРОЧКІН.

За його словами, кримінальну справу, спочатку порушену за фактом замаху на умисне вбивство, здійсненого з хуліганських мотивів, перекваліфіковано на замах на умисне вбивство, здійснене з корисливих мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох - ст. 15, ст. 115 ч. 2 п. 5 і п. 6 Кримінального кодексу України.

Так само, за словами О.КУРОЧКІНА, стосовно затриманого буде порушено кримінальну справу за фактом здійснення розбійного нападу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 червня у відділенні Ощадбанку в Мелітополі в результаті вибухів постраждали 25 чоловік, двоє з них - діти. Стан здоров`я 6 чоловік кваліфікується медиками як тяжкий. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею "Замах на навмисне вбивство, здійснене з хуліганських мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох".

За даними прокурора Запорізької області Валерія КУЛАКОВА, потужність двох вибухів становила більш як 500 г у тротиловому еквіваленті

Згідно з попередніми даними, перший вибух - близько 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті - стався на порозі відділення Ощадбанку, другий - близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті - всередині приміщення банківського відділення.

Сьогодні, 3 червня, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що затримано головного підозрюваного в організації цих вибухів.

За його словами, головним мотивом злочину були наміри пограбувати це відділення банку.