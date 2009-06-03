У Фонді гарантування вкладів є 4,6 млрд. грн.

Обсяг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у травні цього року суттєво не змінився і на 1 червня становив 4,579 млрд. грн.

Про це йдеться в прес-релізі фонду, переданому агентству УНІАН.

Станом на 1 червня ц.р., до Реєстру фонду включено 180 учасників і 4 тимчасових учасники.

На сьогодні фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам таких фінустанов: Європейського банку розвитку і заощаджень, "Київського універсального банку", які ліквідовуються.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.