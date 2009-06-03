Чутки про техногенну аварію на Дніпропетровщині - тільки чутки

Міністерство з питань надзвичайних категорично спростовує чутки про техногенну аварію чи викид небезпечних хімічних речовин у Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Як зазначили в міністерстві, уже кілька днів поспіль на Дніпропетровщині розповсюджуються чутки про якусь техногенну аварію чи викид небезпечних хімічних речовин, зокрема, ртуті. У зв’язку з цим в МНС категорично спростовують ці чутки та заявляють, що останнім часом жодних техногенних аварій із викидами небезпечних хімречовин на території області не виникало.

Прес-служба МНС закликає громадян і ЗМІ не вірити провокаційним хибним чуткам та у жодному разі не піддаватися паніці, а довіряти виключно офіційним повідомленням.

МНС постійно моніторить ситуацію щодо надзвичайних подій, насамперед, веде контроль за потенційно небезпечними об`єктами. У разі будь-якої загрози для життя і здоров`я людей МНС готове оперативно відреагувати і вжити всіх необхідних заходів, запевнили в прес-службі.