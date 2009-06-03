Аеропорт "Бориспіль" отримав чергові 106 мільйонів

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» отримало черговий транш у рамках кредиту Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) у розмірі 106 млн. 330 тис. грн. (1 365 716 966 єн).

Про це сказано в повідомленні підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» одержав уже декілька траншів у розмірі понад 2 млн. грн. кожний за даним кредитом. Перший транш у розмірі 76 тис. дол. США за японським кредитом Україна одержала 10 березня 2006 року.

Будівництво терміналу "D" передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 178 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту “Бориспіль” щодо будівництва нового терміналу – 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 року в Києві була підписана угода (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму до 19 млрд. 92 млн. єн (близько 180 млн. дол.). Верховна Рада України ратифікувала цю угоду 16 червня 2005 року.

Субкредитна угода підписана з банком-агентом в Україні – Державним міжнародним експортно-імпортним банком – 22 вересня 2005 року з виплатою 2,5% річних. Кредит надано на термін до 10 березня 2035 року. Термін погашення кредиту – з 10 вересня 2015 року по 10 березня 2035 року. Дата закриття кредитної лінії – 31 грудня 2010 року.

У липні 2008 року був визначений переможець тендеру на будівництво цього терміналу – турецька група «Dogus/Alarko/YAD», контракт з якою має підписати банк JBIC.

Початок будівництва терміналу заплановано на 2008 рік, закінчення – на кінець 2010 – початок 2011 року. Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пасажирів у час пік, а введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.