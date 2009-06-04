Ціни на нафту знизилися після тижня зростання
00:49, 04 червня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 3 червня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в липні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 65,88 (-2,29) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 66,12 (-2,43) дол./бар.
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