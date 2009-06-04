Тепловозоремонтники йдуть пікетувати Міністерство

Працівники ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» 4 червня, о 9.00 мають намір пікетувати будівлю Міністерства транспорту та зв`язку України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Як зазначено в повідомленні, працівники заводу обурені ситуацією навколо підприємства та колективу, яка дедалі погіршується. При цьому вони не бачать у діях керівництва заводу тенденції до поліпшення стану підприємства, відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, яка накопичилася з червня 2008 року і на сьогодні становить понад 5 млн. грн.

Нагадаємо, про намір пікетувати Мінтрансзв’язку було оголошено під час зборів трудового колективу заводу 19 травня ц.р.