На сцену з відкритою раною: українська переможниця Євробачення показала, як виглядає після важкої операції (фото)

Народна артистка України Руслана Лижичко минулого тижня перенесла серйозну операцію на оці. Проте вже за кілька днів вона вийшла на сцену. На своїй сторінці у Facebook співачка опублікувала свої фото, на яких видно, як вона виглядає після операції.

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Зараз співачка перебуває в Бухаресті. В столиці Румунії співачку запросили в якості журі Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2018".

"Мала вийти в пов'язці на сцену під час прямого ефіру великого музичного телешоу "Євробачення" в Румунії. Але в останній момент зняла її і пішла на сцену з відкритою раною на оці", - написала Руслана.

За словами співачки, їй довелося активно рухатися, щоб камери не встигали зняти її обличчя з раною після операції.

Як повідомляв УНІАН, переможцеві Євробачення-2017 Собралу пересадили серце. Зібрав знаходиться в реанімаційному відділенні, де медики контролюють стан його пересадженого органу.