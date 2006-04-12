Брюссель уподобав Стамбул, бо вони раніше почали

Висновки експертного журі щодо проекту “Європейська культурна столиця-2010” є попередніми і не остаточними, а тому не можуть розцінюватися як програш Києва у змаганні зі Стамбулом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Олександр БИСТРУШКІН.

За його роз’ясненням, остаточне рішення щодо присвоєння звання “Європейська культурна столиця-2010” буде винесене у листопаді поточного року. І до цього часу Київ продовжуватиме участь у змаганні за це почесне звання. Озвучена вчора на прес-конференції в Брюсселі оцінка є лише першим етапом у регламенті щодо визначення переможця. І на даний момент незалежне журі віддало перевагу м.Стамбул.

Протягом наступного періоду розгляду кандидатур міст – учасників змагання, Європейська комісія на основі попередніх висновків журі підготує рекомендації для Європейського парламенту та Ради міністрів культури Європейського Союзу. Європейський парламент протягом трьох місяців проводитиме обговорення зазначених рекомендацій та підготує власні висновки і пропозиції Раді міністрів Європейського Союзу. І лише після цього, Рада міністрів культури 25-країн Європейського Союзу під час свого засідання, яке буде проводитись у листопаді, з урахуванням попередніх висновків Європарламенту, винесе остаточне рішення і назве переможця, підкреслив В.БИСТРУШКІН.

Він також зазначив, що за словами голови журі Джеремі ІСААКСА, обидва міста, що змагаються, своїми письмовими заявками справили велике враження на членів журі. Разом з тим В.БИСТРУШКІН звернув увагу на висновки, які озвучив Дж.ІСААКС, про порівняння презентацій двох міст. Стосовно кандидатури Стамбулу члени журі зазначили, що його пропозиції стали результатом довготривалої та кропіткої підготовки у відповідності з цілями, визначеними у рішенні ЄС. Крім цього, експерти залишились задоволеними інноваційними характером програми. Відтак, на даному етапі перевага надана Стамбулу, підкреслив В.БИСТРУШКІН, зазначивши, що Стамбул працював над цим проектом з 2000 р. Але Київ, який почав займатися цим проектом лише з кінця минулого року, після проведених презентацій теж полюбили в Європі.

“Так, ми вскочили в останній вагон. Нахабно, сміливо, рішуче, аргументовано… Ми запрошували до себе, але запрошувати – це одне, а PR-компанії – це зовсім інше. Треба мати дирекцію в Брюсселі, треба мати офіс в Брюсселі, так як працює зараз Таллін, який буде столицею європейської культури в 2011 р. Ми відстаємо...”, - зауважив В.БИСТРУШКІН.

Але при цьому він висловив переконання, що Київ таки отримає почесне звання культурної столиці і на даному етапі для цього, за його словами, всім чиновникам в Україні, які несуть відповідальність за проект “Київ – європейська культурна столиця”, слід об’єднати свої зусилля та працювати над здійсненням програми, просуванням проекту в Європі на своїх рівнях.

В.БИСТРУШКІН також висловив сподівання, що нове керівництво міста також підтримає проект та надасть необхідне фінансування на реалізацію заходів проекту на наступний рік.

“Я думаю, що нова Київрада нас підтримає. Інтелектуально вона сильна, амбіційно ще більш сильна. І я гадаю, що ті фракції, які ввійшли до Київради, вони розуміють, наскільки це важливий проект”, - сказав В.БИСТРУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, офіційну заявку на участь у конкурсі „Європейська культурна столиця - 2010” Київ передав Єврокомісії на початку грудня минулого року. Наприкінці лютого столиця України пройшла перший етап номінації на зазначений титул.

11 квітня журі Євросоюзу обрало культурними столицями ЄС 2010 року Стамбул, Ессен і угорське місто Пекс. Ці три міста одержать від Євросоюзу гранти на проведення концертів, виставок та інших культурних заходів, що традиційно привертають безліч туристів.