За фактом загибелі дівчинки, яку загриз собака, порушили справу
13:33, 04 червня 2009Суспільство
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Вівчарку забрала міліція
Співробітники Солом`янського районного управління столичної міліції порушили кримінальну справу за фактом смерті дівчинки 2000 року народження, яку 2 червня загриз собака.
Як розповіли УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, дівчинка зайшла до сусідського двору, де на неї напала вівчарка, схопивши за шию. Внаслідок нападу дівчинка померла в лікарні.
Кримінальну справу порушено за ст. 119 “Вбивство з необережності”.
Собаку забрала міліція.
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