У Львові запрацював Різдвяний ярмарок (фоторепортаж)

В неділю, 10-го грудня, на проспекті Свободи та на площі Ринок запрацював Різдвяний ярмарок. Про це повідомляє сайт 032.ua.

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На території ярмарку також запрацювала резиденція Святого Миколая, куди батьки можуть завітати разом зі своєю малечою. Дітки отримають смачні подарунки та фотографію на пам’ять зі Святим Миколаєм.

Нагадаємо, що цьогорічний Різдвяний ярмарок працюватиме в центрі Львова до 15-го січня.

А 17-го грудня навпроти Оперного театру урочисто відкриють новорічну ялинку.