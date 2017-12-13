"Ледь не втратила зір": Руслана вперше розповіла, чому їй знадобилася операція

Переможниця "Євробачення" співачка Руслана мало не втратила зір на одному оці через те, що пізно звернулася до лікарів. Про це зірка розповіла в інтерв'ю ТСН.

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За словами виконавиці, запальні процеси в оці виникли через перевтому і надмірне фізичне навантаження. Але до медиків Руслана не поспішала. Коли ж звернулася, їй вже потрібна була термінова операція.

Як повідомляв УНІАН, народна артистка України Руслана Лижичко перенесла серйозну операцію на оці. Проте вже за кілька днів вона вийшла на сцену.