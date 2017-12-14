В Одесі "організатори" зірвали концерт групи Enigma (відео)

Ендрю Дональдс – вокаліст групи Enigma – виконав в Одесі єдину пісню, передає "7 телеканал".

Читайте також"Євгенія, тримайся": вокаліст групи Enigma звернувся до важкохворої української співачки (відео)

Організатори концерту порушили вимоги технічного райдеру музикантів. Обладнання виявилося не підготовлено до початку виступу.

Через годину після того, як повинен був початися концерт Enigma, організатори повідомили, що його не буде. І тут же зникли. Представники товариства з обмеженою відповідальністю World star не заплатили музикантам, технікам і Філармонії за оренду залу. Вони просто забрали гроші за продані квитки.

В адміністрації Філармонії кажуть, з запорізької компанією працюють в перший раз і самі опинилися в числі постраждалих.

Глядачі спробували повернути гроші за квитки, але там повідомили, що їх вже забрав організатор. Онлайн-сервіси стверджує, що гроші автоматично передали компанії, яка привезла музикантів, і повернути кошти не можуть.

На місце події викликали правоохоронців. Ті відвезли організатора концерту в Приморський райвідділ поліції. За попередньою інформацією, його притягнуть до кримінальної відповідальності за шахрайство. А от чи повернуть глядачами гроші, витрачені на квитки, поки невідомо.