РФ видворила хвору 86-річну українку, у якої померла дочка (відео)

РФ видворила 86-річну громадянку України за порушення міграційного законодавства. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вночі на російсько-українському кордоні у Гоптівці зустріли 86-річну Лігію Тарасевич, громадянку України, видворену з Росії за порушення міграційного законодавства. Жінка протягом кількох років жила у своєї доньки в Росії. Місяць тому, у листопаді, донька померла, а Лігію Романівну, яка не може самостійно піклуватися про себе, рішенням «найгуманнішого суду в світі» випхали за межі Федерації», - написав він.

За словами Жебрівського, хвора жінка змушена була летіти з Калінінграда до Москви, потім з Москви до Бєлгорода, а вже звідти автобусом - до пішохідно-автомобільного переходу «Нехотіївка-Гоптівка».

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«Українська діаспора Калінінградської області надала пані Лігії інвалідний візок - без нього б жінка не змогла подолати дорогу. На українській землі Лігію Романівну зустріли представники департаменту соціального захисту населення ДонОДА та медики санавіації: оглянули, нагодували й доправили до лікарні, де вона перебуватиме найближчі два тижні - поки пройде повне обстеження», - повідомив Жебрівський.

За його словами, за цей час служби соцзахисту підготують необхідні документи для того, аби влаштувати її до обласного спеціалізованого соціального закладу.

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