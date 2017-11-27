З Росії видворили польського історика після лекцій про Великий терор у СРСР

Федеральна служба безпеки Росії затримала і видворила з країни польського історика Хенрика Глембоцкого.

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Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Інститут національної пам'яті Польщі.

Глембоцкий – доктор наук, науковий співробітник Ягеллонського університету. Він знаходився в Росії з 14 листопада. 22 і 23 листопада історик провів відкриті лекції в офісі петербурзького відділення "Меморіалу" та Польському інституті в Санкт-Петербурзі, присвячені долі поляків та річниці "польської операції" НКВС під час Великого терору 1937-1938 років.

Його затримали в Москві 24 листопада, коли він виходив з поїзда, і вручили розпорядження ФСБ, в якому йшлося про те, що він повинен покинути територію Росії протягом 24 годин. "Рішення ФСБ без зазначення фактичної причини висилки і можливості її опротестувати означає одночасно заборону на новий в'їзд на територію Росії, а отже і блокування доступу до архівів", – сказано в повідомленні Інституту національної пам'яті Польщі.