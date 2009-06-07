У Севастополі відзначають 20-річчя міської Просвіти

У Севастополі сьогодні відзначають 20-річчя міської організації товариства „Просвіта” імені Т.Г.Шевченка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова cевастопольської „Просвіти” Володимир ПРОЦЕНКО, практично усі ці роки організація видає газету „Дзвін Севастополя”. Крім того, створено філію видавництва „СТ „Просвіта”, яким випущено вже понад 30 книг.

За словами лідера міської „Просвіти”, за цей період у місті також створено першу недільну школу, перший український хор. Крім того, В.ПРОЦЕНКО однією з найбільших заслуг „Просвіти” вважає роботу із впровадження української мови: „Ми свого часу наполягли на тому, щоб була створена мережа україномовних дитячих садочків; два таких заклади у місті є, і ще 8 дитячих садочків - з пріоритетним напрямком розвитку українства”.

Він додав, що усі ці роки організація наполягала на створені у місті україномовних шкіл, „але, на жаль, на сьогодні є лише одна школа-інтернат №7, де викладання і виховання здійснюються українською мовою. Крім того, у ряді шкіл є україномовні класи”.

На думку В.ПРОЦЕНКА, головним завданням організації має бути „збереження і розвиток української культури і мови у Севастополі, розвиток у регіоні української державності”.

За інформацією В.ПРОЦЕНКА, основні урочисті заходи з нагоди 20-річчя севастопольського товариства „Просвіта” будуть проведені на Історичному бульварі.

Зокрема, розповів він, виступить український народний хор, найактивнішим просвітянам буде вручено нагороди „Будівничий України”, а також дипломи і грамоти. 8 членів товариства отримають звання „Почесний просвітянин”.

У ювілейних заходах також візьмуть участь національно-культурні товариства міста, які сьогодні беруть участь у святкуванні Дня Історичного бульвару, що проходить в рамках 226-ї річниці Севастополя (заходи до Дня міста розпочалися вчора марш-парадом військово-історичних клубів України і Росії, а сама річниця міста святкується 14 червня).