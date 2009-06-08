МВС побоюється провокацій на святкуванні 300-річчя Полтавської битви

700 міліціонерів забезпечуватимуть порядок під час святкування 300-річчя Полтавської битви.

Про це УНІАН сьогодні повідомив начальник Головного управління МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

"Це буде велика робота. У нас є оперативна інформація про те, що до нас приїдуть козаки з Києва і Кубані, які можуть влаштувати провокації. Деякі політичні сили запросили ультраугруповання. Ми сьогодні працюємо з лідерами деяких подібних організацій і намагаємося запобігти провокаціям під час святкування", - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, під час святкування ювілею Полтавської битви міліція області обійдеться без залучення додаткових сил з інших областей.

Як повідомлялося, 300-річчя Полтавської битви святкуватиметься 27 червня.