Американські дипломати із печива зліпили копію львівської площі Ринок (відео)

Працівники американського посольства зробили зменшену копію львівської площі Ринок. Заступник посла і його родина майже місяць працювали над будиночками з імбирних пряників і печива, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Львові запрацював Різдвяний ярмарок (фоторепортаж)Продукти використали американські – цукрова патока з тростини, борошно, яйця, масло, імбир, кориця, кардамон, гвоздика, розпушувач тіста і чорний перець. На роботу пішло не менше 12 кг тіста. Дипломати кажуть, що традиція виготовляти подібні подарунки була започаткована в Німеччині та Швеції близько 150 років тому. До рекордного техаського пряника площею в 234 квадратних метри львівській площі далеко, однак і вона вийшла не мініатюрна – завширшки у півтора метри.

Прийти подивитися на витрів змогли всі охочі, хто читав анонс на сайті посольства. Після оглядин печиво подарують якомусь українському посольству за кордоном. Воно може стояти роками, якщо його спеціально не зіпсують, наприклад, миші.