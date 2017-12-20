Знято обмеження вантажного та великогабаритного транспорту по автодорозі "Київ-Чоп" в межах Житомирщини

Знято обмеження вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільній дорозі "Київ-Чоп" в межах Житомирської області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

"Сьогодні вже знято обмеження вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06 "Київ-Чоп" в межах Житомирської області", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вказані обмеження були запроваджені вчора зранку тимчасово через негоду.

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Обмеження руху, яке було запроваджене 19.12.2017 року для вантажного та великогабаритного транспорту по автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в межах Житомирської області, знято.