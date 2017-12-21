Одеська облрада визнала бійців добровольчих батальйонів учасниками АТО

Одеська обласна рада визнала бійців добровольчих формувань учасниками антитерористичної операції на сході України.

Читайте такожПолторак: На добровольців можна впевнено розраховувати на найскладніших ділянках фронтуЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

Згідно з рішенням, жителі Одеської області, які перебували (перебувають) у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, але в подальшому не увійшли до складу ЗС України, МВС України, Національної гвардії України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, офіційно визнані воїнами-добровольцями антитерористичної операції, які брали участь у захисті територіальної цілісності і державного суверенітету на сході країни.

Проти виступив один з депутатів, заявивши, що в числі добровольців «є мародери і ті, хто переховується від банківських боргів», але більшість почала свистіти в залі і підтримала вищеназвану ініціативу.

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський заявив, що спеціальна комісія, до якої увійдуть, зокрема, співробітники СБУ, ретельно перевірятиме кожного учасника добровольчого формування. Після перевірки добробатівці зможуть отримувати всі передбачені пільги.