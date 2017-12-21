У Міноборони уточнили, на яких позиціях зазнали втрат сили АТО

За добу один український військовий загинув поблизу Кам’янки, ще четверо отримали поранення поблизу шахти «Бутівка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«На жаль, вчора об одинадцятій годині внаслідок ворожого обстрілу українських підрозділів біля Кам’янки загинув один наш військовослужбовець. Окрім цього, четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти «Бутівка». Усіх їх було оперативно доставлено до військових медичних госпіталів, де їм надається вся необхідна допомога», - повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України, один український боєць загинув, ще четверо були поранені.