В одеському суді відбулося слухання справи щодо знесення пам'ятника Катерині II

Сьогодні в Одеському апеляційному адміністративному суді розпочалося слухання апеляції Одеської міськради на постанову Приморського районного суду Одеси, який констатував незаконність перенесення на Митну площу пам'ятника «Потьомкінцям-нащадки» та комплексної реставрації Катерининської площі. Про це повідомляє "Думська".

Мер міста Геннадій Труханов виступив проти знесення пам'ятника. Сторони судового процесу перейшли до дебатів. Колегія суддів дала час на підготовку сторін, оголосивши перерву до 2 лютого 2018 року.

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Зазначається, що у вересні цього року суд визнав незаконним перенесення пам'ятника Потьомкінцям на Митну площу — через 10 років після подачі відповідного позову. При цьому Феміда відмовилася зобов'язати мерію повернути площі «радянський» вид.

Пізніше учасники круглого столу, організованого Інститутом національної пам'яті, закликали мерію демонтувати Катерину.

Раніше у Львові невідомі звалили пам'ятник комуністу Великановичу.