Чорноморський флот РФ почав повертати борги

Російська сторона на черговому засіданні українсько-російської підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України з розумінням поставилася до поставлених владою Севастополя питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН у прямому ефірі телеканалу «Бриз».

«Цілий ряд питань, що стосуються міста, вдалося вирішити на засіданні робочої групи РНБО в Севастополі, а потім у Києві на засіданні українсько-російської підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України», - сказав В.КАЗАРІН.

За його словами, влада міста наполегливо ставила питання, щоб ЧФ РФ виконав свої соціальні зобов`язання перед містом. «І певний прогрес досягнуто: якщо ще зовсім недавно борги ЧФ РФ по заробітній платі перед вільнонайманими флоту становили 12 млн. грн. - до речі, борги по зарплаті на підприємствах міста увесь час коливаються в районі 5 млн. грн. - то зараз їх уже погашено. Борги 2003 року погасили, на 13-му судоремонтному заводі ЧФ РФ погасили. Зараз борги становлять трохи більше 5 млн. грн., і нас запевняють, що і ця частина боргу, що залишилася, буде погашена», - повідомив В.КАЗАРІН.

Крім того, він відзначив, що влада Севастополя вимагає, щоб ЧФ РФ погасив борги перед Пенсійним фондом України. «Сьогодні 50% боргів перед Головним управлінням ПФУ в місті Севастополі - а вони в сумі становлять близько 12 млн. грн. — так от, 6 млн. 100 тис. грн. – це борги Чорноморського флоту. Російська сторона ці борги визнає, і на засіданні підкомісії повідомили, що розуміють соціальну важливість погашення боргу, і запевнили нас, що найближчим часом будуть вжиті заходи щодо погашення боргів. Сподіваємося, що це буде зроблено», - сказав перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.

За його словами, також на переговорах щодо ЧФ РФ представники керівництва міста звернули увагу російської сторони на вирішення питань працевлаштування звільнених. «Ось зараз вони (командування ЧФ РФ) оголосили про те, що буде звільнено понад 6 тисяч чоловік (вільнонайманих), на сьогодні з цієї кількості 1300 чоловік уже звільнено», - повідомив В.КАЗАРІН.

Крім того, він зазначив, що на засіданні порушувалося житлове питання: «Адже багато будинків, у яких живуть звільнені, досі знаходяться на балансі і є власністю уряду Москви, і вони не передають їх на баланс міста. Це неправильно, і треба цю проблему вирішувати», - сказав В.КАЗАРІН. (За останні 10 років у Севастополі на кошти влади Москви для військовослужбовців ЧФ РФ і членів їх сімей збудовано близько 2 тисяч квартир - УНІАН).

Він також додав, що на засіданні підкомісії порушувалися й інші питання, пов`язані з функціонуванням ЧФ. «Зокрема, вони мають борги, затримують проплату коштів на соціально-економічний розвиток міста. Так, за підсумками минулого року недоплачено, не перераховано Севастополю 2 млн., на сьогодні борг цього року становить уже 1,4 млн..», - сказав В.КАЗАРІН, додавши, що росіяни пообіцяли найближчим часом прислати комісію, котра вивчить цю ситуацію.

Підсумовуючи сказане, перший заступник голови міськдержадміністрації підкреслив, що російська сторона з розумінням поставилася до всіх питань і пообіцяла їх вирішити.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Києві відбулося сьоме засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ Росії та його перебування на території України українсько-російської міждержавної комісії.