Що варто купувати в часи кризи

Будинки і машини, коштовності і туристичні путівки. Усе це радить купувати часопис Forbes у період кризи. Видання склало рейтинг покупок, ціни на які - неминуче підуть вгору, із покращенням ситуації.

Найперше - американцям радять купувати нерухомість. Ціни на неї найнижчі за останні десять років. Потім - автівки. Продавці поступливі як ніколи - адже до автосалонів - нині мало хто заходить. Також вдалою інвестицією вважають діаманти. Альтернативою коштовностям може стати подорож, дорога іграшка для дитини чи собі - наприклад, лептоп. Крім того, аналітики прогнозують пожвавлення на світових фінансових майданчиках. Тож незабаром ціни на акції, куплені сьогодні, можуть різко злетіти і неабияк збагатити власника.

5 канал