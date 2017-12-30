Волинь зустріла героїв: до Луцька приїхали звільнені із заручників бійці (відео)
23:38, 30 грудня 2017Суспільство
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Життя заручників було непростим: їх відправили розбирати завали Донецького аеропорту.
У Луцьку десятки городян зустріли бійців, які повернулися з полону бойовиків / ТСН
Вигуками "Герої!" зустріли на Волині двох звільнених із заручників бійців, які повернулися з Донбасу, передає ТСН.
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Бійці розповіли, що їх підтримувала віра в Батьківщину і в те, що вдома їх чекають рідні.
Життя в катівнях було непростим: їх відправили розбирати завали Донецького аеропорту і хлопцям довелося діставати своїх полеглих побратимів з-під плит.
За відмову працювати бойовики їх били.
У Луцьку десятки городян зустріли бійців, які повернулися з полону бойовиків
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