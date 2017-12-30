Волинь зустріла героїв: до Луцька приїхали звільнені із заручників бійці (відео)

Вигуками "Герої!" зустріли на Волині двох звільнених із заручників бійців, які повернулися з Донбасу, передає ТСН.

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Бійці розповіли, що їх підтримувала віра в Батьківщину і в те, що вдома їх чекають рідні.

Життя в катівнях було непростим: їх відправили розбирати завали Донецького аеропорту і хлопцям довелося діставати своїх полеглих побратимів з-під плит.

За відмову працювати бойовики їх били.