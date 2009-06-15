Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна хоче інтегруватись до європейського аграрного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з комісаром ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна хотіла б мати технічну програму співпраці з ЄС в агарній галузі, а також хотів би обговорити питання участі України в програмах гуманітарної допомоги в світі.

В цілому Президент висловив переконання, що через 8-9 місяців Україна підпише угоду з ЄС про зону вільної торгівлі, після чого можна буде оптимізувати ділові відносини між Україною та ЄС, в тому числі й в аграрній галузі.

В ході зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив своє бачення розвитку АПК України.

Як повідомляв УНІАН, в Україну з дводенним візитом прибула комісар Європейського Союзу з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн Фішер БОЕЛЬ.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської комісії в Києві, візит єврокомісара присвячено питанням співпраці між Україною та ЄС у галузі сільського господарства з огляду на перспективи укладання Угоди про асоціацію. Ці питання з комісаром ЄС обговорять міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК, представники аграрної галузі та ділових кіл.

Для ознайомлення з ситуацією у сільському господарстві України комісар Ф.БОЕЛЬ відвідає кілька фермерських господарств різного профілю (вирощування зернових, птахівництво, тваринництво та виробництво молочної продукції) у Київській та Черкаській областях.

Як зазначають у Єврокомісії, співробітництво у галузі сільського господарства між ЄС та Україною має позитивну тенденцію до зростання. Відповідно до даних Євростату, загальний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн ЄС склав 0,38 млрд. євро у 2007 році та 1,04 млрд. євро у 2008 році, тоді як обсяг експорту з ЄС до України сягнув 1,05 млрд. євро і 1,49 євро відповідно.