Українську зірку, яка співає в Росії, викрили у плагіаті та запідозрили в пластиці грудей (відео)

12:42, 15 грудня 2017
Суспільство
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У коментарях під кліпом користувачі помітили схожість з роботою Тіни Кароль "Я не перестану".

У кліпі Ані Лорак використана ідея з двійниками, як у Тіни Кароль / Скріншот

У новому кліпі української співачки, обожнювачки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.

Так, користувачі соцмережі після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що Ані Лорак "запозичила" ідею з двійником у Тіни Кароль.

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"Ура! Нарешті! Кліп "Новий колишній" доступний за посиланням в описі профілю! Я щаслива представити вам нашу нову роботу, над створенням якої ми працювали з найкращою командою", - написала сама "забанена" в Україні співачка.

Нагадаємо, що через кадри зі зйомок цього кліпу почали поширюватися чутки про те, що Лорак вдалася до послуг пластичних хірургів, а саме збільшила груди.

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Теги: #пластика Ані Лорак#Лорак збільшила груди#новий кліп Ані Лорак#плагіат Ані Лорак