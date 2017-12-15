Українську зірку, яка співає в Росії, викрили у плагіаті та запідозрили в пластиці грудей (відео)
У коментарях під кліпом користувачі помітили схожість з роботою Тіни Кароль "Я не перестану".
У новому кліпі української співачки, обожнювачки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.
Так, користувачі соцмережі після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що Ані Лорак "запозичила" ідею з двійником у Тіни Кароль.
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"Ура! Нарешті! Кліп "Новий колишній" доступний за посиланням в описі профілю! Я щаслива представити вам нашу нову роботу, над створенням якої ми працювали з найкращою командою", - написала сама "забанена" в Україні співачка.
Нагадаємо, що через кадри зі зйомок цього кліпу почали поширюватися чутки про те, що Лорак вдалася до послуг пластичних хірургів, а саме збільшила груди.
Ура! Нарешті! Кліп #НовыйБывший доступний за посиланням в описі профілю! Я щаслива представити вам нашу нову роботу, над створенням якої ми працювали з кращою командою. Спасибі кожному, хто вклав частинку душі в «Новий колишній»: @olegvladi, @alanbadoev, @asmekhina, @natastrilchuk Це була неймовірна зйомка, яка запам'ятається назавжди! А ви вже подивилися кліп? Як вам?