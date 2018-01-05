​На Житомирщині в одній з громад у минулому році реалізували сім проектів з модернізації інфраструктури сіл

На Житомирщині в одній з громад у минулому році реалізували сім проектів з модернізації інфраструктури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у селі Колодяжне Миропільської об'єднаної територіальної громади Житомирської області у минулому році було реалізовано сім проектів з модернізації інфраструктури. Так, зокрема, на новорічні свята місцеві мешканці отримали сучасну систему водопостачання.

«Ми розпочали з самого необхідного – з водопостачання. Його стара мережа була із азбестно-цементних труб, яким було уже понад 50 років і в нас за місяць бувало 2-3 прориви. Спочатку поклали 2,605 кілометри пластикових труб, відремонтували та модернізували водонапірну башту. Сьогодні люди вже з водою, продовжуємо вирішувати питання підписання договорів з ними», – цитує прес-служба Житомирської облдержадміністрації голову Миропільської об'єднаної територіальної громади Валерія Гиндича.

За його словами, на реалізацію цього проекту витратили 108 тис. грн з місцевого бюджету та 114 тис. грн - з обласного. У цьому році влада громади планує завершити процес модернізації застарілої мережі водопостачання.

Крім того, зроблено шість кілометрів під’їзної дороги до села Колодяжне, яка з’єднала село з містечком Миропіль. Також тут модернізували систему освітлення вулиць цього села та інших населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Зокрема, у Колодяжному встановили додатково 25 ліхтарів, замінили 3 лічильники та встановили фотореле, яке регулює час включення освітлення.

«Якщо один лише Миропіль як адміністративний центр громади до об’єднання витрачав на освітлення 290 тис. грн за рік, то сьогодні вся громада, а це шість населених пунктів, зі своїми мережами вуличного освітлення, які збільшилися за рік на 60 світильників - витрачає щорічно 245 тис. грн. Економія становить 20% завдяки заміни звичайних ламп на сучасні», - розповів Гиндич.

За його даними, також вдалось зменшити енергозатрати у школі, дитячому садочку та у фельдшерсько-акушерському пункті села Колодяжне. Так, у школі повністю замінили вікна на енергозберігаючі. Садочок та ФАП під’єднали до модернізованої котельні на твердому паливі.

«Одна лише Колодяжненська сільська рада зробила те, чого раніше просто б не змогла, бо не вистачило б грошей. Сьогодні ми маємо і дороги, і водопровід, і освітлення, і модернізовані об’єкти соціальної інфраструктури. Так, проблеми є і їх багато, але ми переконалися у тому, що і сил, і грошей, і повноважень у громади вистачить, аби ці проблемні питання вирішити», – розповів УНІАН староста Колодяжного Віктор Поліщук.

Загалом же, у цій громаді у шістьох населених пунктах було реалізовано декілька проектів. Зокрема, в селах Дертка та Пилипо-Кошара реалізовують два проекти з термосанації фельдшерських пунктів. Реалізація проектів у громаді триває.