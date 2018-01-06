Велетенський дідух, благодійні обіди та святкові ярмарки: Київ та Львів зустрічають Різдво (відео)

У суботу, 6 січня, протягом усього дня у Києві та Львові максимально готувалися до Святвечора та Різдва. Так, у головних храмах Києва розпочалися святкові богослужіння і продовжаться до ранку.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У Львові тим часом для малозабезпечених людей та безхатьків накрили розкішні столи. Їх у місті організовують традиційно. Гроші на це збирають у храмах, щось дають благодійники, щоб свято Різдва відчули усі.

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Крім того вдень у Львові встановили триметрового Дідуха як символ Різдва, а малеча ходила містом із колядками. Надвечір львів'яни зібралися на площі Ринок для зустрічі Святвечора.

Натомість у Києві містяни зібралися до головної ялинки країни на Софійську площу. Тут на ярмарку наші журналісти не змогли найти різдвяної куті, проте помітили безліч локацій з глінтвейнами. До того ж киян порадував метрополітен – він працюватиме до 3-ї ранку.