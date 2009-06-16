У Криму на пляж можна пройти з ксерокопією паспорта

У Криму заявляють про безкоштовний доступ на пляжі.

Опитані кореспондентом УНІАН співробітники відділів і управлінь курортів ряду регіонів Криму запевняють, що гроші за вхід на пляжі не беруться, потрібно платити тільки за додаткові послуги.

Так, у Євпаторії повідомили: в місті налічується 73 пляжі, з них три – комунальні.

Місцеві жителі при пред`явленні паспорта або його ксерокопії можуть безкоштовно пройти на пляжі, окрім тих, які належать санаторно-курортним установам. «Перебування неорганізованих відпочивальників на пляжах санаторіїв за всіма нормами неприпустиме», – зазначили у відділі курортів і туризму. Зараз майже всі пляжі Євпаторії відкрито.

«Вхід безкоштовний, але гроші беруться за послуги. Тобто, ти повинен заплатити за ногомийку, душ, туалет. Це коштує від 3-4 гривень», – сказала співрозмовниця УНІАН. Якщо відпочивальник хоче взяти напрокат шезлонг або лежак – це окрема послуга, за яку потрібно платити окремо.

В Ялті не змогли уточнити загальну кількість пляжів, зазначивши при цьому, що за рішенням сесії виконкому міськради «доступ на пляжі – безкоштовний». Платити доводиться за пляжні послуги.

В Алушті 50 пляжів, із них 2 – комунальні. За рішенням місцевої влади плата стягується за користування пляжним інвентарем. Усі пляжі Алушти вже відкрито, зазначили у відділі курортів і туризму.

У Феодосії, у межах міста, розташовано 39 пляжів. «Ухвалено рішення сесії, що вхід на пляж – безкоштовний, гроші беруться за душ, лежак – тобто за додаткові послуги», – зазначили в управлінні курортів.