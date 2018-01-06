Президент передав в дар Малій (Теплій) Софії різдвяний вертеп (фото, відео)

Напередодні Різдва Христового Президент України Петро Порошенко разом з сім’єю передав в дар трапезному храму Софії Київської (Малій Софії) різдвяний вертеп.

Різьблені фігурки вертепу, що зображують подію народження нашого Спасителя, відтепер щороку будуть виставлятися у трапезному храмі Софії Київської у період Різдвяних свят.

Настоятель парафії Св. благ. князя Ярослава Мудрого (Малої, Теплої Софії) Української Православної Церкви Київського Патріархату прот. Петро Ландвитович та клірик храму свящ. Іван Сидор висловлюють Президенту України Петру Порошенку і його родині глибоку вдячність за цей прекрасний подарунок.

Духовенство і парафіяни Теплої Софії і надалі молитимуться за наших незламних захисників, за богомлюбивий український народ, за мир в Україні.

Нехай новонароджений Богомладенець, який сьогодні лежить сповитий в яслах, принесе Українській державі мир і злагоду, а нашій Українській Церкві єдність.

Варто також зазначити, що цьогорічне Різдвяне вітання Президент України записав у храмі, який відіграв ключову роль у перебігу Революції Гідності – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.