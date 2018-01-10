Аброськін: місцеві жителі не хотіли свідчити у справі Ноздровської

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін зазначає, що місцеві жителі не хотіли давати свідчення у справі про вбивство адвоката Ірини Ноздровської. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Спочатку ніхто не приходив у поліцію і не хотів добровільно давати (свідчення - УНІАН). Відпрацьовуючи хутір, проводячи поквартирний, побудинковий обхід, ми не бачили бажаючих, які б стояли у черзі надавати нам будь-яку допомогу", - зазначив Аброськін.

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Він додав, що особисто спілкувався з більшою частиною населення села, і справа тут була не в питанні довіри поліції.

"Там внутрішній зміст цього села, внутрішній зміст тих осіб, які проживають саме на цьому хуторі. Там є конфлікт, і конфлікт, який виник між жителями цього села і з нашою частиною людей, які мають відношення до потерпілої", - сказав представник поліції і додав , що "люди не бажали давати свідчення".

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинськїй, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у убивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається в скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.