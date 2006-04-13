Україна ще має надію, що Росія опам`ятається

Україна сподівається, що російська сторона відповідально підійде до напрацювань стосовно створення літака Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК, коментуючи інформацію про намір Росії відмовитися від участі у проекті зі створення цього літака.

«Ми все таки сподіваємось, що російська сторона відповідально підійде до всіх наших минулих напрацювань у цьому відношенні», - сказав він.

При цьому В.ФІЛІПЧУК додав, що, «безперечно, висновок з цієї історії, який давно треба було зробити, полягає в тому, що Україні слід покладатися, насамперед, на власні сили, однак це не заперечує намагання вирішити з російською стороною у доброзичливому і конструктивному тоні всі проблеми, пов’язані з Ан-70».

В.ФІЛІПЧУК відзначив, що поки що в цьому питанні не поставлено крапку, і необхідно дочекатися завершення консультацій та переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня головнокомандувач ВПС РФ генерал Володимир МИХАЙЛОВ заявив, що Росія може відмовитися від участі в спільній українсько-російській програмі створення літака Ан-70.

За словами головнокомандувача ВПС Росії, Ан-70 вийшов за рамки середнього літака, став важким, при цьому демонструє низьку ефективність у цій якості. Російська сторона заявляє про вихід із проекту за умови повернення Україною вкладених росіянами коштів і наданні Україні права стати єдиним оператором проекту.

Довідка УНІАН. Літак Ан-70 призначений для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки. Серед військово-транспортних літаків тільки Ан-70 сідає на грунтові майданчики довжиною 600-900 м і може перевозити всю номенклатуру військових вантажів країн СНД і НАТО.